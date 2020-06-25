Украина запросила материальную помощь у НАТО и ЕС на борьбу с последствиями наводнений на запале Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По информации, помимо этих международных организаций государство попросило помощь и у других стран-партнеров.

Отмечается, что Украина очень рассчитывает на помощь партнеров, чтобы защитить жизнь и здоровье своих граждан и восстановить жизнедеятельность в западных регионах страны, пострадавших во время паводка.

Ранее мы писали, что непогода накрыла пять украинских областей, неся за собой масштабные паводки и оползни.