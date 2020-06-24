Непогода "накрыла" пять областей Украины, там развивается критическая ситуация. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Хуже всего ситуация в Ивано-Франковской области, где от паводка пострадали 165 населенных пунктов. В области разрушены 19 мостов, более 110 км автодорог. Вследствие наводнения погибли три человека.

Тело одного погибшего до сих пор не нашли. Две женщины нашли. Разрушены несколько частных домов - вообще стерты с лица змели. Общую сумму ущерба пока невозможно подсчитать.

Премьер отметил, что сегодня из берегов вышла река Днестр, в результате чего подтоплены дороги международного значения.

Ситуация продолжает оставаться напряженной. Сегодня волна пошла на Тернопольскую область, есть часть домохозяйств поврежденных. В целом в Закарпатской области три населенных пункта, в Черновицкой области - четыре населенных пункта, во Львовской - один населенный пункт пострадали от этого наводнения.

"Есть отдельная ситуация с тем, что более 100 детей заблокированы и не смогут сдать ВНО", - добавил Шмыгаль.

По его словам, на ликвидацию последствий в Ивано-Франковской области выделят 500 млн гривен. Этот вопрос решат завтра на заседании Каюмина.

По словам главы правительства, ситуация с паводками в западных областях остается критической. При этом в отдельных горных районах наблюдается улучшение по уровню воды.

Также Шмыгаль назвал причиной подтоплений в Ивано-Франковской области большое количество осадков.

Фактически, та норма осадков, выпавшая за последние три дня, была в разы больше, чем может потребить целый карпатский лес, который не сдерживал эти потоки воды. Это, наверное, вопрос уже более к науке, как происходят трагедии, из чего они берутся, каковы причины.

При этом он не сказал, что причиной может быть вырубка лесов, но пообещал провести их аудит.

Премьер утверждает, что вырубка леса за последние пять лет сократилась на 20%.

Ранее сообщалось, что паводки на западной Украине смыли сотни километров дорог.