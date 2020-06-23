Украина внедрит три новых "безвиза" на пути к ЕС [ Редактировать ]
Стало известно, что Украина на пути к вступлению в Евросоюз внедрит еще три "безвиза". Речь идет о так называемых промышленном, продовольственном и авиационном безвизе. Об этом заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.
По ее словам, прежде всего Украина должна добиться промышленного безвиза с ЕС, который обеспечит свободное движение украинской продукции на европейский рынок.
"Отдельным приоритетом сейчас я вижу "продовольственный безвиз", потому что Украина адаптировала свое законодательство к качеству, безопасности продукции. Сейчас мы более уверены в той продукции, которую мы даже в супермаркетах покупаем. Поэтому Украина заслуживает, чтобы для этих видов продукции мы тоже имели безвиз", - отметила Стефанишина.
Она также уверена, что к следующему саммиту Украина-ЕС будет разблокировано подписание соглашения о совместном авиационном пространстве.
"И когда перемещение внутри Европы будет более свободным, мы сможем не только восстановить безвизовые условия поездок, но и подписать соглашение, которое станет "авиационным безвизом". Это три краеугольных камня", - подчеркнула вице-премьер.
Читайте в нашем материале, что изменилось в Украине за три года безвиза.
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