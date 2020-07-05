В аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, прилетевших из Киева. Среди них - двое детей 8 и 9 лет. Им пришлось провести ночь в полицейском участке. Об этом "Европейской правде" сообщил один из задержанных пассажиров.

Украинцы прибыли в столицу Греции в субботу вечером двумя рейсами: авиакомпании Ryanair (вылетел из "Борисполя" в 18:00) и авиакомпании Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта "Киев"). Во время паспортного контроля украинцам было отказано во въезде в Грецию из-за запрета на въезд в ЕС гражданам Украины. Вот что рассказал один из пассажиров.

Когда мы приехали в "Жуляны" нас на регистрации строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов. Мы даже сделали тест в лаборатории и предоставили с мокрой печатью. Все показав и рассказав, нас отпустили на паспортный контроль. И уже после прилета на паспортном контроле нас остановили и развернули. Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались.

Украинцев отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, и разместили в камерах. Исключение не сделали даже для детей. Они провели там ночь и остаются на данный момент. У пассажиров забрали все вещи, в том числе ноутбуки. Разрешили оставить телефоны, но без зарядных устройств.

Сегодня утром они связались с консулом Украины в Греции, которая объяснила им, что украинцы не имели права на въезд и должны вернуться на родину теми же рейсами. Они назначены на вторник, 7 июля. Дипломат пообещала связаться с властями, чтобы помочь в разрешении ситуации.

На странице в Facebook посольства Украины в Греции 1 июля опубликовано разъяснение, о том что граждане Украины не включены в список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС. Таким образом, въезд в Грецию и транзитный проезд по территории Греции граждан Украины запрещен.

МИД Украины просит граждан, которые планируют путешествие за границу, проверять актуальный режим въезда/транзита. Для этого создана интерактивная онлайн-карта, доступная по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/map.

Ранее "Подробности" писали о том, какие страны открыли границы для украинцев.