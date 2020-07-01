Какие страны открыли границы для Украины [ Редактировать ]
Ряд стран открыли свои границы для Украины. Так, среди таких стран - Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория. Об этом написал на своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Другие европейские границы пока остаются закрытыми для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации.
Министр также уточнил, при каких условиях можно попасть в вышеупомянутые страны. Например, Хорватия позволяет при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья.
Можно полететь в Египет, но с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции по возвращении домой, в этой стране высокий уровень инцидентности COVID-19.
В Черногорию можно попасть, когда отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19, и сделанный он в течение последних 48 часов.
Ранее в ВОЗ сделали ужасающий прогноз заболеваемости коронавирусом.
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