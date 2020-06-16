Впустят не всех: Греция ограничила въезд для украинцев [ Редактировать ]
Греция будет отказывать во въезде туристам из Украины, поскольку до 29 июня в стране действует запрет для граждан третьих стран. При этом некоторые категории лиц все-таки смогут прилететь в Грецию.
Об этом говорится в сообщении на сайте международного аэропорта Афин.
Отмечается, что для граждан всех стран, которые не являются членами Евросоюза, действует временный запрет до 29 июня. При этом есть некоторые исключения.
В частности, украинцев могут пропустить в страну, если они являются членами семей граждан ЕС или стран, которые входят в Шенгенскую зону. Также Греция будет пропускать специалистов в области здравоохранения, приглашенных правительством.
Кроме того, в страну могут попасть граждане третьих стран с видом на жительство в странах ЕС или Шенгенской зоны, а также владельцы долгосрочных виз; транзитные пассажиры; члены иностранных правительств, дипломаты и сотрудники международных организаций.
Также украинцы могут попасть в Грецию по семейным или деловым причинам при условии наличия специального разрешения от греческого консульства.
Ранее сообщалось, что Греция откроется для туристов с 1 июля. Также мы писали о том, что туристов на Кипре будут бесплатно лечить от коронавируса.
по теме
Открытие границ: Греция выдвинула Украине ультиматум
Греция назвала условие, при котором откроет границы для украинцев с 1 июля
Кипр возобновил международное пассажирское авиасообщение
На Кипре открылись международные пассажирские аэропорты Ларнаки и Пафоса
В Японии туристам будут платить за пребывание в стране
Туристам будут платить за отдых в Японии
В столичном сервисном центре МВД вспыхнул коронавирус
Сервисный центр МВД в Киеве закрыли из-за вспышки коронавируса
Банкам запретили штрафовать по кредитам во время карантина
Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект