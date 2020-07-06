Во время футбольного поединка во вратаря российского футбольного клуба "Знамя" ударил мощный разряд молнии.

Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".

По информации, парень находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Парень выжил, но серьезно пострадал и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его ввели в искусственную кому.

Отмечается, что во время проведения матча не было грозы, откуда взялась молния – непонятно.

Ранее мы писали, что в Николаевской области от удара молнии погиб подросток. Во время грозы он находился на открытой территории