Маленького футболиста ударила молния во время матча (видео) [ Редактировать ]
Во время футбольного поединка во вратаря российского футбольного клуба "Знамя" ударил мощный разряд молнии.
Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".
По информации, парень находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Парень выжил, но серьезно пострадал и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его ввели в искусственную кому.
Отмечается, что во время проведения матча не было грозы, откуда взялась молния – непонятно.
Ранее мы писали, что в Николаевской области от удара молнии погиб подросток. Во время грозы он находился на открытой территории
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