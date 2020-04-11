В Тунисе полицейские на вертолете разогнали футбольный матч/ Фото: russian.rt.com

Тунисская армия использовала вертолет, чтобы завершить футбольный матч, который проводили вопреки введенному комендантскому часу из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет zpost.me.

"Президент Туниса Каиса Саид объявил общенациональную круглосуточную самоизоляцию на территории страны, чтобы снизить риски распространения коронавируса. Ограничительные меры в стране начали действовать с субботы, 21 марта", - говорится в сообщении.

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Президент призвал жителей не выходить из дома без крайней необходимости. По сути, в стране введен комендантский час. Также запрещены все поездки внутри страны между регионами, закрыты крупные промышленные зоны.

В Тунисе работают только государственные службы и магазины, которые продают предметы первой необходимости. По словам главы Туниса, государство обеспечит граждан достаточным количеством продуктов питания.

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса все матчи национальных сборных отменены до июля.