Полицейские на вертолете разогнали футбольный матч (видео) [ Редактировать ]
Тунисская армия использовала вертолет, чтобы завершить футбольный матч, который проводили вопреки введенному комендантскому часу из-за пандемии коронавируса.
Об этом пишет zpost.me.
"Президент Туниса Каиса Саид объявил общенациональную круглосуточную самоизоляцию на территории страны, чтобы снизить риски распространения коронавируса. Ограничительные меры в стране начали действовать с субботы, 21 марта", - говорится в сообщении.
Президент призвал жителей не выходить из дома без крайней необходимости. По сути, в стране введен комендантский час. Также запрещены все поездки внутри страны между регионами, закрыты крупные промышленные зоны.
В Тунисе работают только государственные службы и магазины, которые продают предметы первой необходимости. По словам главы Туниса, государство обеспечит граждан достаточным количеством продуктов питания.
Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса все матчи национальных сборных отменены до июля.
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