В Николаевской области молния убила подростка [ Редактировать ]
Во вторник вечером, 5 мая, в Николаевской области в результате поражения молнией умер подросток 2005 года рождения.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.
"Это произошло около 19:46 на открытой территории за селом Татьяновка Новосевастопольского сельского совета Березнеговатского района. На место прибыла оперативная группа Березнеговатского отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи, дежурный врач которой констатировал смерть", - говорится в сообщении.
Спасатели напомнили, что молния наиболее опасна тогда, когда за вспышкой сразу раздается раскат грома. Это означает, что грозовая туча находится над вами и опасность удара молнии наиболее вероятна.
Ранее сообщалось, что удар молнии лишил мужчину слуха и одежды.
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