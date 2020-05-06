Во вторник вечером, 5 мая, в Николаевской области в результате поражения молнией умер подросток 2005 года рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.

"Это произошло около 19:46 на открытой территории за селом Татьяновка Новосевастопольского сельского совета Березнеговатского района. На место прибыла оперативная группа Березнеговатского отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи, дежурный врач которой констатировал смерть", - говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что молния наиболее опасна тогда, когда за вспышкой сразу раздается раскат грома. Это означает, что грозовая туча находится над вами и опасность удара молнии наиболее вероятна.

Ранее сообщалось, что удар молнии лишил мужчину слуха и одежды.