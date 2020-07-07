Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия COVID-19 усугубила и без того сложную ситуацию с неравноправием в отношениях как внутри стран, так и между государствами. По ее завершении у мира будет лишь два сценария дальнейшего развития. Об этом говорится в опубликованной в статье для Aftonbladet.

В материале Гутерриш отметил, что хоть заглянуть будущее нельзя, он видит лишь два возможных сценария для мира после пандемии: оптимистический и пессимистический.

По мнению генсека, худший из этих путей предполагает глобальную депрессию, которая будет сопровождаться увеличением сегрегации и ксенофобии.

Если этот сценарий воплотится в жизнь, мы увидим, как растут сегрегация, популизм и ксенофобия. Каждая страна будет действовать самостоятельно - либо в так называемых коалициях, желающих сотрудничать лишь по некоторым конкретным задачам.

В таком случае, добавил Гутерриш, можно будет ожидать наступления глобальной депрессии длиной в 5-7 лет.

Оптимистичный же сценарий предполагает успешный план всеобщего восстановления и предоставления помощи развивающимся государствам.

Также, его воплощению в жизнь помогло бы появление эффективной и доступной вакцины от коронавируса в течение ближайших девяти месяцев.

Если так все и произойдет, а экономика будет постепенно восстанавливаться, мы начнем двигаться в нужном направлении, чтобы через два-три года в какой-то степени вернуться к нормальному состоянию.

По словам Гутерриша, пока трудно понять, в какую сторону движется мир, но необходимо сделать все ради первого сценария, а также подготовиться ко второму.

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