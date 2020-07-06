Динамика пандемии коронавируса в Украине стабилизируется - Шмыгаль [ Редактировать ]
В Украине стабилизируется динамика пандемии коронавируса COVID-19. Это отражается на статистике активных больных и на уровне госпитализации. Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба президента.
По его словам, динамика пандемии стабилизируется, несмотря на рост количества инфицированных коронавирусом в июне. Он также отметил, что показатели Министерства здравоохранения также демонстрируют стабилизацию распространения COVID-19 в стране.
"Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется", - говорится в сообщении.
Кроме того, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что процент заболеваемости среди медиков продолжает падать, и сейчас он составляет 6%.
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