По состоянию на понедельник, 6 июля, в Украине фиксируют спад новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки заразились 543 человека. Больше всего случаев выявили во Львовской, Ровенской областях и Киеве.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Общее число зараженных в Украине составляет 49 043 человек.

Всего в стране умерли от вируса 1262 человек, в том числе за минувшие сутки 13. Кроме того, выздоровели от болезни 21 703 человек, из них 327 за 5 июля.

Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.