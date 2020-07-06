Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на понедельник, 6 июля, в Украине фиксируют спад новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки заразились 543 человека. Больше всего случаев выявили во Львовской, Ровенской областях и Киеве.
Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.
Общее число зараженных в Украине составляет 49 043 человек.
Всего в стране умерли от вируса 1262 человек, в том числе за минувшие сутки 13. Кроме того, выздоровели от болезни 21 703 человек, из них 327 за 5 июля.
Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.
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