Вопрос о возможном вхождении в состав России самопровозглашенных республик на Донбассе на государственном уровне никогда не обсуждался. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

Относительно различного рода заявлений политических деятелей и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в РФ. Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались.

Козак заявил, что в России не теряют надежду на мирное урегулирование конфликта. По его словам, представители России в трехсторонней контактной группе (Россия, Украина, ОБСЕ - ред.) имеют "простые и однозначные директивы" поддерживать любые договоренности между Донбассом и Украиной для предотвращения эскалации.

Мы в этом кровно заинтересованы. Даже замороженный конфликт на юго-западных границах Российской Федерации абсолютно точно не нужен.

Напомним, что недавно экс-председатель так называемого правительства "ДНР" Александр Бородай в ходе съезда российской партии "Родина" в Санкт-Петербурге заявил о скором вхождении "ЛДНР" в состав России не только де-факто, но и де-юре.

Ранее сообщалось, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пообещал, что, как только Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство "ДНР" и "ЛНР", и сами эти образования будут ликвидированы.