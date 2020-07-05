Самопровозглашенные республики на Донбассе в скором времени юридически присоединятся к России. Об этом заявил экс-председатель так называемого правительства "ДНР" Александр Бородай в ходе съезда российской партии "Родина" в Санкт-Петербурге, передает "Страна.ua".

Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации - де-факто они уже являются частью РФ - а станут таковой и де-юре.

Бородай коснулся и темы недавнего голосования по поправкам в Конституцию России, в котором могли участвовать и жители "ЛДНР" с российскими паспортами.

Конечно мы делаем шаги вперед и голосование по поправкам в Конституцию это очень важный шаг.

Ранее сообщалось, сколько украинских военнослужащих и мирных граждан погибли в ходе конфликта на Донбассе.