Экс-главарь "ДНР" Бородай анонсировал вступление "республик" в состав России [ Редактировать ]
Самопровозглашенные республики на Донбассе в скором времени юридически присоединятся к России. Об этом заявил экс-председатель так называемого правительства "ДНР" Александр Бородай в ходе съезда российской партии "Родина" в Санкт-Петербурге, передает "Страна.ua".
Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации - де-факто они уже являются частью РФ - а станут таковой и де-юре.
Бородай коснулся и темы недавнего голосования по поправкам в Конституцию России, в котором могли участвовать и жители "ЛДНР" с российскими паспортами.
Конечно мы делаем шаги вперед и голосование по поправкам в Конституцию это очень важный шаг.
Ранее сообщалось, сколько украинских военнослужащих и мирных граждан погибли в ходе конфликта на Донбассе.
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