Ликвидируем ДНР и ЛНР: глава МИД Украины рассказал о будущем Донбасса [ Редактировать ]
После установления контроля над Донбассом официальный Киев намерен ликвидировать администрацию самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире крымскотатарского телеканала ATR.
По словам дипломата, диалог с "республиками" Донбасса не имеет "никаких перспектив в будущей системе урегулирования". После того, как украинская власть проведет демилитаризацию региона, у Киева не останется причин сохранять оккупационную администрацию.
"Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ - нигде",- заявил Кулеба.
В начале мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует до конца года добиться возвращения неподконтрольных территорий Донбасса. Если этого не удастся сделать, у украинских властей есть план "Б". Детали этого плана он раскрывать не стал.
Позже президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, приуроченной к первой годовщине его вступления в должность, заявил, что "не хотел бы использовать планы B и С", подготовленные на случай отсутствия прогресса по Минским соглашениям.
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