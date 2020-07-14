В Донецкой области частично ослабили ограничения работы заведений общественного питания и развлекательных заведений. Бизнесу разрешили работать на час дольше - до 23:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.

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Соответствующее решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Развлекательным заведениям и субъектам хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанам, кафе, барам, закусочным, столовых, кафетериях, буфетам и т. п) разрешено работать с 7 до 23 часов", - говорится в решении комиссии.

Заведениям общественного питания разрешается работать ночью при условии адресной доставки заказов и работы на вынос. Учреждениям культуры, кроме кинотеатров, ночью работать запрещено.

Ранее сообщалось, что Львовская область ослабила карантин. Также мы писали о том, что в Черновцах ослабили карантин.