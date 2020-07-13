Львовская область ослабила карантин [ Редактировать ]
Во Львовской области местные власти приняли решение ослабить карантин. По данным Минздрава, Львовская область перестала быть регионом с широким распространением COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
Так, в области разрешили работу культурных учреждений: библиотекам, музеям и т.д., кроме театров и кинотеатров.
Также разрешена работа дошкольных учебных заведений и инклюзивно-ресурсных центров.
Кроме того, в области запрещена работа развлекательных учреждений и заведений общепита с 23:00 до 07:00, кроме адресной доставки или "на вынос".
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