В Черновцах ослабили карантинные ограничения. В частности, в городе разрешили возобновить полноценную работу общественного транспорта без специальных проездных.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкого городского совета.

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Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в понедельник, 13 июля.

"Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила разрешить осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на городских автобусных маршрутах общего пользования и в электрическом транспорте в количестве не более, чем количество мест для сидения…", - говорится в сообщении.

Также в горсовете в ближайшее время планируют отменить ограничения на льготные перевозки в транспорте.

Кроме этого, городские власти обратились в Кабмин с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с Черновцами.

Ранее сообщалось, что семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина.