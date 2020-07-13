В Черновцах ослабили карантин: что разрешили [ Редактировать ]
В Черновцах ослабили карантинные ограничения. В частности, в городе разрешили возобновить полноценную работу общественного транспорта без специальных проездных.
Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкого городского совета.
Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в понедельник, 13 июля.
"Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила разрешить осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на городских автобусных маршрутах общего пользования и в электрическом транспорте в количестве не более, чем количество мест для сидения…", - говорится в сообщении.
Также в горсовете в ближайшее время планируют отменить ограничения на льготные перевозки в транспорте.
Кроме этого, городские власти обратились в Кабмин с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с Черновцами.
Ранее сообщалось, что семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина.
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