В Киеве увеличился прирост коронавируса [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксировали 108 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По информации, в Киеве за весь период эпидемии зарегистрировали 8662 инфицированных COVID-19, За минувшие сутки от инфекции погибли 138 человек, при этом болезнь побили 50 киевлян.
Отмечается, что среди заболевших:
- 53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет;
- 46 мужчин, возрастом от 19 до 80 лет;
- 9 детей - от 1 до 15 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Дарницком районе (21 человек), Днепровском районе (18 случаев), в Печерском и Святошенском районах (по 13 пациентов).
Фото: КГГА
Ранее мы писали, что в Украине лабораторно подтвердили 1061 случай COVID-19. Лидером по заболеваемости остается Львовская область.
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