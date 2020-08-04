За сутки в столице зафиксировали 108 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По информации, в Киеве за весь период эпидемии зарегистрировали 8662 инфицированных COVID-19, За минувшие сутки от инфекции погибли 138 человек, при этом болезнь побили 50 киевлян.

Отмечается, что среди заболевших:

53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет;

46 мужчин, возрастом от 19 до 80 лет;

9 детей - от 1 до 15 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Дарницком районе (21 человек), Днепровском районе (18 случаев), в Печерском и Святошенском районах (по 13 пациентов).

Фото: КГГА

Ранее мы писали, что в Украине лабораторно подтвердили 1061 случай COVID-19. Лидером по заболеваемости остается Львовская область.