За последние сутки в Украине подтвержден 1 061 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает СНБО Украины.

По состоянию на утро 4 августа в стране зафиксировано 74 219 случаев COVID-19. За последние сутки от коронавируса скончались 26 человек, общее число жертв эпидемии достигло 1 764.

Выздоровели за последние сутки 737 человек, таким образом число заболевших по-прежнему превышает количество поборовших COVID-19.

Лидером по заболеваемости остается Львовская область (+146). На второе место неожиданно вырвалась Харьковская область (+143). По-прежнему высокие темпы заболеваемости остаются в Ивано-Франковской области (+127) и Киеве (+108).

Новых случаев заражения не выявлено в Кировоградской и Херсонской областях. При этом в понедельник, 3 августа, сообщалось, что два человека заразились коронавирусом в Железном порту.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт безопасен с точки зрения распространения коронавируса.