Коронавирус в Украине: за сутки заболели более тысячи человек [ Редактировать ]
За последние сутки в Украине подтвержден 1 061 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает СНБО Украины.
По состоянию на утро 4 августа в стране зафиксировано 74 219 случаев COVID-19. За последние сутки от коронавируса скончались 26 человек, общее число жертв эпидемии достигло 1 764.
Выздоровели за последние сутки 737 человек, таким образом число заболевших по-прежнему превышает количество поборовших COVID-19.
Лидером по заболеваемости остается Львовская область (+146). На второе место неожиданно вырвалась Харьковская область (+143). По-прежнему высокие темпы заболеваемости остаются в Ивано-Франковской области (+127) и Киеве (+108).
Новых случаев заражения не выявлено в Кировоградской и Херсонской областях. При этом в понедельник, 3 августа, сообщалось, что два человека заразились коронавирусом в Железном порту.
Ранее сообщалось, что общественный транспорт безопасен с точки зрения распространения коронавируса.
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