Всемирная организация здравоохранения продлила режим международной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса COVID-19 еще на три месяца. Об этом сообщил комитет ВОЗ по ЧС по итогам совещании. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что комитет "единогласно согласился, что пандемия все еще представляет собой чрезвычайную ситуацию для общественного здравоохранения, вызывающую международную озабоченность".

Свою рекомендацию о продлении этого режима комитет представил генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесус, который с ней согласился.

В этой связи "комитет вновь будет созван в течение трех месяцев по решению генерального директора", говорится в сообщении.

Выступая на заседании, глава ВОЗ отметил, что нынешняя пандемия "представляет собой кризис, который случается раз в столетие, ее последствия будут ощущаться на протяжении предстоящих десятилетий".

По его словам, на настоящий момент "многие вопросы разрешены, но на многие еще предстоит ответить".

Согласно данным, которые имеются у ВОЗ об исследовании иммунитета, "большинство населения Земли остается восприимчивым к этому вирусу, даже в районах, которые пережили суровые вспышки" болезни.

Стоит отметить, что это было четвертое заседание комитета ВОЗ по ЧС, состоящего из 18 экспертов и 13 консультантов.

Его цель – оценить нынешнее состояние дел в борьбе с пандемией в мире и выработать рекомендации по эффективному противодействию распространению инфекции.

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