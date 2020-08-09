Террористы расстреляли группу туристов в популярном заповеднике [ Редактировать ]
На юго-западе Нигера, 9 августа, группа вооруженных террористов напала на французских туристов, в результате погибли восемь человек. Об этом сообщило французское издание Le Monde.
По данным издания, расстрел произошел в заповеднике Куре, который привлекает туристов со всего мира.
В результате нападения погибли шесть граждан Франции и двое нигерийцев, которые сопровождали туристов.
Напомним, в Киеве террорист захватил банк и вымогал выйти в прямой эфир, чтобы озвучить свои условия.
Читайте также, ранее в 23 июля в Полтаве правоохранители пытались задержать автоугонщика. Мужчина угрожал взорвать себя гранатой, а затем взял в заложники полковника полиции и скрылся с места происшествия на автомобиле.
Стоит отметить, что правоохранителям удалось ликвидировать полтавского террориста.
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