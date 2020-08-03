В понедельник, 3 августа, неизвестный мужчина, угрожая гранатой захватил отделение банка в киевском бизнес-центре "Леонардо". Террорист хочет выйти в прямой эфир, чтобы озвучить свои требования.

Между тем, полиция перекрыла близлежащие улицы и проводят эвакуацию из бизнес-центра, в котором находится отделение банка.

Ранее мы писали о том, что столичная полиция ввела спецоперацию "Гром" и просит граждан обходить район перекрестка улицы Богдана Хмельницкого и Владимирской