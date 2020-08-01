Полтавского террориста Романа Скрипника ликвидировали. Это произошло 1 августа, около 02.00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.

Telegram-канал "Украина Сейчас" опубликовал видео спецоперации.

Напомним, злоумышленника обнаружил капитан полиции Гума в одном из нежилых домов. Преступника ликвидировали сотрудники полицейского спецназа КОРД путем точного выстрела.

23 июля в Полтаве правоохранители пытались задержать автоугонщика. Мужчина угрожал взорвать себя гранатой, а затем взял в заложники полковника полиции и скрылся с места происшествия на автомобиле. В МВД сообщили, что преступником является местный житель Роман Скрипник - ранее судимый за кражу, мошенничество и наркотики.

Как мы ранее сообщали, полтавский террорист отпустил заложника и скрылся в лесу. Его поиски длились 8 дней.