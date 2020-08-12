Путин и Макрон провели переговоры: что решили по Донбассу [ Редактировать ]
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в среду, 12 августа, провели телефонный разговор. Разговор состоялся по инициативе французской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.
Обсуждены также различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта, в частности, дана позитивная оценка подписанным 22 июля минской Контактной группой"Мерам по усилению режима прекращения огня".
Путин в разговоре с Макроном "вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам Минских договорённостей".
Москва настаивает на налаживании прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления "особого статуса Донбасса".
Россия и Франция условились продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата".
В ходе разговора Путина и Макрона была "затронута и текущая ситуация в Беларуси".
Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук предложил заменить понятие "особый статус Донбасса".
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