Зеленский и Путин обсудили освобождение крымских татар [ Редактировать ]
В пятницу, 7 августа, стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил освобождение 22 крымских татар, незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Этот список уже передан российской стороне. И мы ожидаем, что этот вопрос тоже будет решен", - подчеркнул Ермак во время рабочей поездки президента Украины на Донбасс.
Ранее в интервью Reuters Ермак сказал, что официальный Киев рассчитывает в течение нескольких недель обменять около 100 пленных. Ранее Ермак заявлял, что процесс обмена пленными затормозился.
Между тем 6 августа на Донбассе впервые за пять лет никто не стрелял.
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