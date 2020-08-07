В пятницу, 7 августа, стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил освобождение 22 крымских татар, незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Этот список уже передан российской стороне. И мы ожидаем, что этот вопрос тоже будет решен", - подчеркнул Ермак во время рабочей поездки президента Украины на Донбасс.

Ранее в интервью Reuters Ермак сказал, что официальный Киев рассчитывает в течение нескольких недель обменять около 100 пленных. Ранее Ермак заявлял, что процесс обмена пленными затормозился.

Между тем 6 августа на Донбассе впервые за пять лет никто не стрелял.