Кравчук предложил заменить понятие "особый статус Донбасса" [ Редактировать ]
Заменить понятие "особый статус" Донбасса предлагает глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук. В эфире одного из украинских телеканалов 1-й президент Украины предложил новую формулировку - "особый режим административного управления".
Мы предлагаем вместо общего понятия "особый статус" внести другие понятия. В частности, я так вижу все: и закон Украины, который готовится и уже почти готов, по тем вопросам, касающимся Донбасса и войны на Донбассе, и мира на Донбассе. Мы просим понять нас и учесть такую формулировку, скажем, "особый режим управления административного". Это соответствует тем реформам, которые проводятся Украиной по местному самоуправлению, и нашим законам.
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