Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит попали в неприятную и потенциально опасную ситуацию на улицах Парижа, сообщает Daily Mail. 14 июля, в День взятия Бастилии, французский лидер вместе с женой вышли под ручку прогуляться по улице.

Неподалеку от Елисейского дворца, в парижском парке Тюильри президентскую чету окружила толпа людей, протестующих против действий властей. Французы принялись требовать отставки Макрона, скандируя лозунги и выкрикивая в его адрес ругательства за жестокое обращение с "желтыми жилетами".

Президент попробовал вступить в разговор с демонстрантами, однако диалога не получилось. Один из мужчин сказал Макрону, что ему не собираются причинять вред - "по крайней мере, сегодня". И что свой протест французы выразят в 2022 году, на выборах президента. В конце концов охране удалось увести супругов Макрон от агрессивной толпы.

⚡🇲🇫VIDÉO - Les voltigeurs dans le viseur des GJ : des Gilets jaunes se sont retrouvés face à E.#Macron en début de soirée alors qu'il se promenait au jardin des Tuileries. lls ont interpellé le PR sur la question des violences policières en lui demandant de "virer la BRAV". (NC) pic.twitter.com/Yc3Z51aoaK — Brèves de presse (@Brevesdepresse) July 14, 2020

Ранее сообщалось, что французский лидер может посетить Украину в этом году.