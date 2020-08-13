В столице молодой человек получил смертельные ранения за то, что заступился за девушку.

Об это пишет "Киев Оперативный".

По информации, мужчина сделал замечание члену другой компании, который ударил девушку по лицу, в ответ на что получил несколько ударов ножом.

У кафе на улице находились две компании. Пострадавший стал свидетелем того, как человек из другой компании ударил девушку по лицу и сделал ему замечание. Во время выяснения отношений незнакомец ударил ножом оппонента в живот и ушел. Злоумышленника мы задержали по месту жительства, а при проведении неотложного обыска обнаружили и изъяли вещественные доказательства, а также орудия совершения преступления.

Отмечается, что по факту умышленного убийства возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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