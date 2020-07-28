Боксер одним ударом убил прохожего, заступившегося за инвалида (видео) [ Редактировать ]
Житель российского Барнаула (Алтайский край) погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и профессионального боксера Михаила Старцева. Об этом сообщает телеканал "360".
Инцидент произошел 26 июля около летнего кафе. Выпившие спортсмены спровоцировали конфликт, а потом стали избивать инвалида с тростью. Находившийся в кафе 40-летний мужчина и его супруга попытались прекратить драку.
Разгоряченный боксер одним ударом отправил мужчину в нокаут. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. У погибшего Павла Рохлова осталась шестилетняя дочь.
Следственный комитет России возбудил дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. В настоящее время спортсмен задержан, а его подругу-чемпионку отпустили после допроса. Боксеру-убийце грозит до 15 лет лишения свободы.
Видео с дракой, которую снимали очевидцы, появилось в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что в Лондоне чемпиона ММА зарезали на празднике в честь его 30-летия.
по теме
Появился новый претендент на бой с Ломаченко
Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе заявил о желании провести бой с украинцем Василием Ломаченко
Зафиксирован самый быстрый нокаут в истории женского бокса (видео)
Самый быстрый нокаут в истории женского бокса
Тайсон возвращается на ринг: стал известен соперник
На профессиональном ринге 54-летний Майк Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 - нокаутом) и потерпел 2 поражения
Кличко попал на обложку Forbes
Экс-чемпион мира по боксу попал на обложку авторитетного издания Forbes немецкой редакции
Денис Беринчик назвал следующего соперника на ринге
Представители боксеров уже начали переговоры о бое