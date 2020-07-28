Житель российского Барнаула (Алтайский край) погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и профессионального боксера Михаила Старцева. Об этом сообщает телеканал "360".

Инцидент произошел 26 июля около летнего кафе. Выпившие спортсмены спровоцировали конфликт, а потом стали избивать инвалида с тростью. Находившийся в кафе 40-летний мужчина и его супруга попытались прекратить драку.

Разгоряченный боксер одним ударом отправил мужчину в нокаут. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. У погибшего Павла Рохлова осталась шестилетняя дочь.

Следственный комитет России возбудил дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. В настоящее время спортсмен задержан, а его подругу-чемпионку отпустили после допроса. Боксеру-убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

Видео с дракой, которую снимали очевидцы, появилось в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Лондоне чемпиона ММА зарезали на празднике в честь его 30-летия.