В Киеве бешеная кошка покусала мужчину и умерла [ Редактировать ]
В Киеве больная бешенством бездомная кошка укусила мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы столицы.
"По информации Объединения ветеринарной медицины в Киеве 7 августа в отдел по борьбе с бешенством животных доставили труп кошки. Необходимые лабораторные исследования выявили характерное для бешенства животных свечение", - говорится в сообщении.
Известно, что кошка некоторое время жила на территории дома отдыха Конча-Заспа по адресу Столичное шоссе, 24-ый км. Она умерла 7 августа, но накануне укусила мужчину. Теперь он получает антирабическое лечение в одной из больниц Киева.
На заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при исполнительном органе Киевского горсовета определили первоочередные необходимые меры, чтобы не допустить распространения бешенства.
"Киев со всех сторон граничит с лесопарковыми зонами, которые имеют многочисленные резервуары возбудителя бешенства (лисы, енотовидные собаки). Поэтому необходимо внимательно относиться к здоровью собственных животных, а также проживающих рядом", - подчеркнули в комиссии.
В частности, киевлянам рекомендуют не пропускать прививки домашним любимцам. Вакцинацию животному нужно делать ежегодно. В случае укуса или ослюнения следует немедленно обращаться за медпомощью.
Ранее сообщалось, что женщина покусала мужчину в очереди за посылкой.
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