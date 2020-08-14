В пятницу, 14 августа, в Москве на 55-м году жизни скончалась известная советская и российская исполнительница Валентина Легкоступова. Об этом в сети сообщила дочь певицы.

Легкоступову обнаружили 6 августа в ее московской квартире. На ее теле были синяки, а на голове травма. Рядом находился муж - яхтсмен Юрий Фирсов. Обоих повезли в наркологическую клинику.

По словам обнаружившей ее в этом состоянии дочери Анетты Бриль, мать со своим 57-летним супругом ушла в длительный запой.

В полиции подозревают, что причиной состояния певицы стало домашнее насилие в следствие злоупотребления алкоголем. Дочь это отрицает - по ее словам, мать травмировала голову в результате падения в ванной.

В больнице состояние певицы резко ухудшилось, ее срочно прооперировали - сделали трепанацию черепа. Не выходя их комы, она скончалась. Супруг певицы объявлен в розыск.

Наибольшую известность Валентине Легкоступой принесла песня "Ягода-малина".

Ранее сообщалось, что 5 июня умер известный российский актер Михаил Кокшенов.