Скончался известный российский актер [ Редактировать ]
В пятницу, 5 июня, умер известный российский актер Михаил Кокшенов. Об этом сообщила поэт Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Мужчина ушел из жизни в лечебном центре в Подмосковье. На момент смерти ему было 83 года. Подробностей смерти артиста пока нет.
Отмечается, что осенью 2017 года актер перенес инсульт. После инцидента артист пошел на поправку.
На счету Кокшенова более 130 ролей в фильмах и сериалах. Он известен по ролям в фильмах "Женя, Женечка и "Катюша"", "На Дерибасовской хорошая погода", и "На Брайтон-Бич опять идут дожди". Также актер сыграл в комедии "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная" и киножурнале "Ералаш".
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