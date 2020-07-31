Ушла из жизни актриса Театра русской драмы имени Леси Украинки Оксана Воронина. О смерти артистки сообщается на странице театра в Facebook.

Сегодня на 53 году жизни остановилось такое доброе и ранимое сердце актрисы Оксаны Викторовны Ворониной. Она была не просто олицетворением красоты, но и умела её замечать и создавать. Королева и героиня на сцене до последнего вздоха героически держалась в жизни. В Театре русской драмы имени Леси Украинки Оксана Воронина проработала почти 20 лет. Тяжелая болезнь не позволила ей отпраздновать сценический юбилей. Добрая, чуткая, хрупкая, преданная актёрскому мастерству и театру. Соболезнуем родным и близким. Провожаем с последними аплодисментами.

В Театре русской драмы имени Леси Украинки Оксана Воронина сыграла в спектаклях: "В плену страстей (Каменный властелин)", "Дон Кихот. 1938 год", "Новогодние сюрпризы", "Ревизор", "Маскарад", "Странная миссис Сэвидж" и других.

Также она запомнилась по ролям в кино и сериалах "В воскресенье утром зелье копала", "Крепостная", "Плохой хороший коп", "Только не отпускай меня", "Владыка Андрей".

Прощание с Оксаной Ворониной состоится в субботу, 1 августа, в 10: 30 по адресу ул. Кондратюка, 8 - на территории морга Киевской городской клинической больницы №8.

Ранее "Подробности" писали о том, что театры в Украине возобновляют работу после карантина.