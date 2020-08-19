Зеленский назначил нового уполномоченного АМКУ [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Музыченко государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины. Об этом говорится в указе Президента №332/2020 от 19 августа.
"Назначить Музыченко Ольгу Валерьевну государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", - говорится в тексте документа.
Ранее Зеленский назначил экс-премьера Фокина в ТКГ по Донбассу.
по теме
Зеленский подписал изменения в закон о полном общем среднем образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об изменениях в ЗУ "О среднем образовании"
Зеленский встретится с Кравчуком относительно назначения в ТКГ
Первого президента Украины Леонида Кравчука пригласили на 30 июля в 11:30 в Офис президента
В Украине пересмотрят "карантинные зоны"
В Украине будут пересмотрены уровни эпидемической опасности
В Украине меняют требования для учителей по поводу ношения масок
Ляшко отметил, что это решение было принято на предложение педагогов
Погода в Украине на 19 августа: что обещают синоптики
В среду, 19 августа, в Украине будут отмечать религиозный праздник Спас