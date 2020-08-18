Зеленский назначил экс-премьера Фокина в ТКГ по Донбассу [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский ввел в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе бывшего премьер-министра Украины (1990-1992) Витольда Фокина.
Соответствующий указ № 327/2020 глава государства подписал 18 августа. Согласно документу, Владимир Зеленский определил Фокина первым заместителем главы делегации.
Ранее 87-летний Витольд Фокин сообщил "Радио Свобода", что видит себя заместителем главы украинской делегации Леонида Кравчука, но эта должность занята.
Ранее сообщалось, что в ТКГ назвали дату новой встречи "нормандской четверки".
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