Правительство Израиля приняло решение ввести с 18 сентября трехнедельный локдаун, призванный остановить распространение коронавируса. Об этом сообщает biz.censor.net.

Таким образом, Израиль станет первым государством мира, в полной мере возобновившим карантинные меры на всей своей территории.

Израильские власти вводили аналогичные ограничения с конца марта до начала мая, когда мир переживал первую волну пандемии коронавируса.

Согласно введенным властями страны мерам, в помещении могут собираться группы не больше 10 человек, на улице – не более 20 человек.

При этом закрываются школы и торговые центры, а жителям страны разрешено удаляться от своих домов более чем на 500 метров только для поездки на работу. Негосударственные учреждения и компании могут оставаться открытыми, но они не могут принимать клиентов, продолжают работать лишь супермаркеты и аптеки.

Решение было принято на фоне резкого роста числа заболевших, а также опасений, что инфекция будет распространяться среди верующих, которые будут вскоре отмечать важные религиозные праздники: еврейский новый год, который приходится на следующую пятницу, а также самый важный праздник иудаизма Йом-кипур – в этом году его будут отмечать 27 сентября.

Ранее сообщалось, что тысячи хасидов застряли на границе Беларуси и Украины.