Израиль ввел жесткий карантин на период праздников [ Редактировать ]
Правительство Израиля приняло решение ввести с 18 сентября трехнедельный локдаун, призванный остановить распространение коронавируса. Об этом сообщает biz.censor.net.
Таким образом, Израиль станет первым государством мира, в полной мере возобновившим карантинные меры на всей своей территории.
Израильские власти вводили аналогичные ограничения с конца марта до начала мая, когда мир переживал первую волну пандемии коронавируса.
Согласно введенным властями страны мерам, в помещении могут собираться группы не больше 10 человек, на улице – не более 20 человек.
При этом закрываются школы и торговые центры, а жителям страны разрешено удаляться от своих домов более чем на 500 метров только для поездки на работу. Негосударственные учреждения и компании могут оставаться открытыми, но они не могут принимать клиентов, продолжают работать лишь супермаркеты и аптеки.
Решение было принято на фоне резкого роста числа заболевших, а также опасений, что инфекция будет распространяться среди верующих, которые будут вскоре отмечать важные религиозные праздники: еврейский новый год, который приходится на следующую пятницу, а также самый важный праздник иудаизма Йом-кипур – в этом году его будут отмечать 27 сентября.
Ранее сообщалось, что тысячи хасидов застряли на границе Беларуси и Украины.
по теме
Ізраїль повертається до жорсткого карантину
Жителям заборонено віддалятися від дому більш як на 500 метрів, окрім поїздок на роботу
В Николаеве усилили карантин
В городе был установлен "желтый" уровень эпидемической опасности
Грузия изменила правила въезда для иностранцев
Также правительство страны сократило срок карантина по приезду в Грузию
В Киевской области 14 школ перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса
Всего на дистанционном обучении находятся 1547 детей
Ивано-Франковск открывает школы и садики, несмотря на "красную" зону
Со следующего понедельника, несмотря на решение Киева, дети пойдут в детсады и школы