В Израиле появился "моментальный" тест на коронавирус [ Редактировать ]
В Израиле продается тест на коронавирусную инфекцию, который определяет наличие антител за 10 секунд, стоимостью в 1 шекель.
Об этом сообщил почетный консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков.
По его словам, анализ могут поставить на территорию Украины, чтобы намного упростить проверки граждан в общественных местах.
Если внедрить это в Украине, а мы пытаемся помочь это сделать, то проверки в аэропортах, гостиницах, публичных местах дали бы серьезный толчок к уменьшению распространения коронавируса.
Отмечается, что сейчас израильская сторона ведет переговоры с Министерством здравоохранения Украины о внедрении этой технологии в Украине.
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