На границе Беларуси и Украины застряли более 1,5 тысячи хасидов-паломников. Они планировали попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана - еврейского нового года.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси.

Белорусские пограничники заявили, что Украина до 29 сентября запретила въезд иностранцев.

"Пограничная служба сопредельного государства отказывает во въезде иностранцам, в том числе лицам указанной категории, следующим как в составе организованных групп, так и по отдельности", - отметили в пограничной службе Беларуси.

Ранее сообщалось, что в Украине введут ограничения на въезд хасидов.

Также мы писали о том, что хасиды разрушили забор у могилы Раби Нахмана в Умани.