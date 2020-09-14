Тысячи хасидов застряли на границе Беларуси и Украины [ Редактировать ]
На границе Беларуси и Украины застряли более 1,5 тысячи хасидов-паломников. Они планировали попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана - еврейского нового года.
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси.
Белорусские пограничники заявили, что Украина до 29 сентября запретила въезд иностранцев.
"Пограничная служба сопредельного государства отказывает во въезде иностранцам, в том числе лицам указанной категории, следующим как в составе организованных групп, так и по отдельности", - отметили в пограничной службе Беларуси.
Ранее сообщалось, что в Украине введут ограничения на въезд хасидов.
Также мы писали о том, что хасиды разрушили забор у могилы Раби Нахмана в Умани.
по теме
Хасиды разрушили забор у могилы Раби Нахмана в Умани (видео)
Защитные ограждения поставили у могилы Раби Нахмана, чтобы уменьшить распространение коронавируса
В Умани кафе отказалось принимать хасидов
Владелец одного из кафе в городе Умань Черкасской области разместил табличку, что не обслуживает хасидов в заведении
В Беларуси на детей составили 200 протоколов за участие в протестах
Их обвинили в участии в массовых беспорядках
В Умані хасиди понівечили паркан довкола могили рабі Нахмана
Представники спільноти хасидів дії хуліганів засудили і пообіцяли провести з ними роз'яснювальну роботу
Білоруські прикордонники влаштували огляд особистого автомобіля посла України
Посольство вже направило відповідну ноту до білоруського МЗС. А тамтешня влада продовжує репресії проти незгодних громадян