В понедельник, 14 сентября, в Украине изменилось карантинное зонирование. Так, теперь в "красной" и "оранжевой" зонах находятся больше городов и населенных пунктов.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что коронавирусом COVID-19 в мире заразились уже более 26 млн человек.