Новое зонирование: в Украине обновили "коронавирусную карту" [ Редактировать ]
В понедельник, 14 сентября, в Украине изменилось карантинное зонирование. Так, теперь в "красной" и "оранжевой" зонах находятся больше городов и населенных пунктов.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Напомним, что коронавирусом COVID-19 в мире заразились уже более 26 млн человек.
по теме
Вирус "поглощает" мир: сколько человек заражены
Только за последние сутки заболели почти 244 тысячи человек
Юлия Левочкина назначена докладчиком по Заключению к Докладу ПАСЕ "Демократии в условиях пандемии COVID-19"
10 сентября член Украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Юлия Левочкина назначена докладчиком по Заключению к Докладу ПАСЕ "Демократии в условиях пандемии COVID-19"
Киев попал в "оранжевую зону"
В пятницу, 11 сентября, в ходе брифинга мэр Киева Виталий Кличко сделал заявление
Коронавирус у Тимошенко: появилась новая информация о состоянии политика
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко снова сдала ПЛР-тест на коронавирус
Коронавирус в Украине бьет новый рекорд: последние данные о зараженных
Количество зараженных коронавирусом в Украине растет