В двух областях школы полностью открылись для учеников [ Редактировать ]
В понедельник, 21 сентября, глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук заявил, что школы в Черновицкой и Ивано-Франковской областях полностью перешли на стационарное обучение. Об этом сообщил в Facebook.
Ряд учебных заведений из-за "красной зоны" начинали учебный год в дистанционном режиме.
По его словам, сегодня тысячи школьников после трех недель дистанционного обучения перешли к стационарной форме обучения.
Имею большую просьбу к родителям и учителям - помогите вашим детям и ученикам научиться базовым нормам поведения в условиях инфекционной опасности, карантина, чтобы сохранить их здоровье.
Кроме того, глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив на сегодняшнем совещании также подтвердил, что все школы приступили к полноценной работе.
Отметим, школы открылись после того, как Ивано-Франковск и Черновцы покинули "красную зону". К тому же на прошлой неделе Кабинет министров Украины разрешил работу школ во всех зонах. При этом запрет на их посещение будет введен, если на самоизоляцию уйдут более 50% классов.
Решение о закрытии школ в "красной зоне" будет приниматься совместно государственной и региональной комиссиями по ТЭБ и ЧС.
Ранее мы писали о том, что большая часть заведений среднего образования перейдут на смешанную форму работы.
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