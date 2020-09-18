Большая часть заведений среднего образования перейдут на смешанную форму работы.

Об этом на заседании Верховной Рады сообщил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Минобразования таким решением хочет обезопасить здоровье детей, а также учителей и общества.

Очень важно здоровье ребенка, учителя и общества, но не менее важно психологическое здоровье и социализация детей. А также возможность родителей работать во время того, как дети будут учиться. Сегодня большинство школ готовы и к смешанной и к дистанционной форме обучения. Я надеюсь, что исключительно по тем зонам, в которых будет установлен локдаун мы будем работать в режиме полного дистанционного обучения, а большая часть будет работать в режиме смешанного обучения.

Отмечается, что Министерство уже наработало рекомендации по обучению в различных условиях, в том числе для смешанного обучения для сельских и городских школ.

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