На территории непризнанной республики Нагорный Карабах ввели военное положениеиз-за обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщает пресс-служба главы Карабаха Артюняна Ваграм Погоняна.

По их словам, за гуманитарную катастрофу, которая грозит региону ответит высшее руководство Азербайджана.

Мы всегда заявляли, что мы не сторонники войны, но готовы к ней. Нет большего сторонника мира, и никто больше нас не любит мир. Мы не хотели войны, она нам навязана, и мы обязаны защищать нашу родину и наши семьи. За гуманитарную катастрофу, грозящую региону, ответит лично президент Азербайджана Алиев.

Отмечается, что в Нагорном Карабахе объявлена всеобщая мобилизация для лиц старше 18 лет.

Ранее мы писали, что в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном. В ходе боев погибло гражданское население.