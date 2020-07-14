В сети появились кадры боев в Нагорном Карабахе (видео) [ Редактировать ]
Вооруженные силы Армении утром 14 июля обстреляли приграничные села Товузского района, сообщил глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы. В результате обстрелов на границе с Арменией погибли два азербайджанских офицера.
Утром 14-го июля подразделения армянских вооруженных сил подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок села Агдам и Алибейли Товузского района. К сожалению, должен заявить, что в результате боев погибли генерал-майор Полад Хашимов и полковник Ильгар Мирзеев.
По официальным данным Минобороны Азербайджана, с 12 по 14 июля в Нагорном Карабахе погибли 11 азербайджанских офицеров и военнослужащих. Из них семь - сегодня, 14 июля. В то же время с 12 июля в ходе обстрелов было убито до 100 армянских военных, уничтожена военная техника и командный пункт вооруженных сил Армении.
При этом Минобороны Армении утверждает, что азербайджанские военные обстреляли город Берд на северо-востоке Армении, для этого они использовали ударные дроны. Пострадавших нет.
Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала на своей странице в Facebook видео боевых действий на границе Армении и Азербайджана. На кадрах видно, как армянские военные уничтожают опорные пункты Азербайджана, которые обстреливали пограничные поселения Тавуша.
Напомним, 12 июля на границе между Арменией и Азербайджаном произошли перестрелки. Инцидент произошел в Нагорном Карабахе - на границе между Тавушской областью Армении и Товузским районом Азербайджана. Время о времени на этом участке периодически случаются вооруженные конфликты, но такой серьезный последний раз был в 2015 году.
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