Вооруженные силы Армении нанесли ракетные удары на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Ракетные удары нацелены "на мирные населенные пункты ", включая Степанакерт - столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Отмечается, что поступают сообщения о гибели гражданских, военные с обеих сторон рапортуют об уничтоженной технике противника. Военные с обеих сторон рапортируют об уничтожении техники противника.

Ранее мы писали, что на территории непризнанной нагорно-карабахской республики 14 июля прошли боевые действия.