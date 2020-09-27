В Нагороном Карабахе возобновились боевые действия [ Редактировать ]
Вооруженные силы Армении нанесли ракетные удары на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает МИД Азербайджана.
Ракетные удары нацелены "на мирные населенные пункты ", включая Степанакерт - столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Отмечается, что поступают сообщения о гибели гражданских, военные с обеих сторон рапортуют об уничтоженной технике противника. Военные с обеих сторон рапортируют об уничтожении техники противника.
Ранее мы писали, что на территории непризнанной нагорно-карабахской республики 14 июля прошли боевые действия.
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