В Армении заявили о подготовке к долгосрочной войне из-за Нагорного Карабаха. Продолжительность войны будет зависеть от многих факторов. Об этом заявил главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян в интервью "И Грянул Грэм".

По его словам, Турция влияет на ситуацию.

"Мы готовимся к долгосрочной войне. Почему? Потому что, я еще раз говорю, что здесь главный игрок не Азербайджан, а Турция. И она преследует свои геополитические цели", - заявил он.

Ранее генсек ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои.