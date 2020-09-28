Боестолкновения азербайджанских и армянских военных продолжаются. В Азербайджане заявили, что хотят мира и диалога, однако это Великая отечественная война.

Об этом заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает APA.

По его словам, Азербайджан требует, чтобы Армения положила конец оккупации.

"Это Великая отечественная война. На территории Азербайджана объявлено военное положение, сегодня объявлена частичная мобилизация. Азербайджан действует в рамках международного права, чего нельзя сказать об армянских вооруженных силах", - заявил он.

Ранее генсек ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои.