Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои и вернуться к переговорам. Он планирует провести переговоры с представителями Баку и Ереваном по урегулированию ситуации. Об этом говорится в пресс-релизе ООН.

Генсек подтверждает свою полную поддержку важной роли Минской группы ОБСЕ и призывает стороны тесно сотрудничать с ними для срочного возобновления диалога без предварительных условий"

Гутерреш 28 сентября проведет телефонные переговоры с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

Стоит отметить, что Гутерреш осудил применение силы и выразил сожаление в связи с гибелью людей.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. После чего, на территории непризнанной республики Нагорный Карабах ввели военное положениеиз-за обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Как ранее сообщалось, власти Азербайжана ввели частичное военное положение, в ряде городов и районов страны в связи с обострением на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

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Как сообщали "Подробности", МИД Украины отреагировал на конфликт в Нагорном Карабахе и призвал Армению и Азербайджан вернуться к диалогу после обострения конфликта на границе двух государств.

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