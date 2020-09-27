Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои [ Редактировать ]
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои и вернуться к переговорам. Он планирует провести переговоры с представителями Баку и Ереваном по урегулированию ситуации. Об этом говорится в пресс-релизе ООН.
Генсек подтверждает свою полную поддержку важной роли Минской группы ОБСЕ и призывает стороны тесно сотрудничать с ними для срочного возобновления диалога без предварительных условий"
Гутерреш 28 сентября проведет телефонные переговоры с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.
Стоит отметить, что Гутерреш осудил применение силы и выразил сожаление в связи с гибелью людей.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. После чего, на территории непризнанной республики Нагорный Карабах ввели военное положениеиз-за обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией.
Как ранее сообщалось, власти Азербайжана ввели частичное военное положение, в ряде городов и районов страны в связи с обострением на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
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Как сообщали "Подробности", МИД Украины отреагировал на конфликт в Нагорном Карабахе и призвал Армению и Азербайджан вернуться к диалогу после обострения конфликта на границе двух государств.
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