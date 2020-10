Во время велогонки в ЮАР страус включился в борьбу за чемпионство на треке. Об этом сообщает пресс-служба соревнования.

Пернатый выскочил на обочину и пытался догнать лидера гонки.

Отмечается, что через некоторое время страус решил сойти с дистанции и не смущать спортсменов.

🇿🇦 Meanwhile in South Africa: Ostrich joins in with cyclists' race. 😂👍 pic.twitter.com/LEJUreV8kc