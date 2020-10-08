Страус-гонщик произвел фурор на соревновании (видео) [ Редактировать ]
Фото: страус/ Web-Zoopark.ru
Во время велогонки в ЮАР страус включился в борьбу за чемпионство на треке. Об этом сообщает пресс-служба соревнования.
Пернатый выскочил на обочину и пытался догнать лидера гонки.
Отмечается, что через некоторое время страус решил сойти с дистанции и не смущать спортсменов.
🇿🇦 Meanwhile in South Africa: Ostrich joins in with cyclists' race. 😂👍 pic.twitter.com/LEJUreV8kc— 🇦🇺 @Emma Down Under 🇬🇧 (@emm_downunder) October 5, 2020
Читайте также, в Китае страусы устроили переполох на автомагистрали. Птицы пробежали около 50 км по дороге, пока их не поймали.
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