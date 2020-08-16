Во время велогонки "Джиро ли Ломбардия" немецкого спортсмена на трассе сбил автомобиль.

Об этом пишет пресс-служба Международного союза велосипедистов.

По их словам, незадолго до финиша на трассу, где проходило спортивное мероприятие, выехал гражданский автомобиль, который и совершил наезд на Максимилиана Шахмана.

Отмечается, что спортсмен смог подняться и завершить гонку седьмым. Международный союз велосипедистов подаст жалобу на организаторов соревнований.

Фото: AFP 2020

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