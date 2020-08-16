Велогонщика "снес" автомобиль во время соревнований [ Редактировать ]
Во время велогонки "Джиро ли Ломбардия" немецкого спортсмена на трассе сбил автомобиль.
Об этом пишет пресс-служба Международного союза велосипедистов.
По их словам, незадолго до финиша на трассу, где проходило спортивное мероприятие, выехал гражданский автомобиль, который и совершил наезд на Максимилиана Шахмана.
Отмечается, что спортсмен смог подняться и завершить гонку седьмым. Международный союз велосипедистов подаст жалобу на организаторов соревнований.
Фото: AFP 2020
Ранее мы писали, что американцы заново создали велосипед. Созданный компанией NuBike байк приводится в движение за счет попеременного нажатия на педали, а не их кручения.
по теме
"Ювентус" отправил в отставку главного тренера
Такое решение связано с "вылетом" команды с Лиги Чемпионов
Собака получила "работу" в автосалоне
Псу выдали именное удостоверение и будку
Коронавирус "возродил" старинную итальянскую традицию
Она зародилась 200 лет назад